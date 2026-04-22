Il team di Castelfidardo si prepara a affrontare la gara contro Fossombrone, che rappresenta la penultima partita del campionato. Da ieri, l’attenzione si concentra sull’ex giocatore Giuliodori, che si sta allenando con la squadra avversaria. La partita sarà decisiva per la permanenza in questa categoria, con le squadre che cercano di ottenere punti importanti prima della fine della stagione.

Da ieri testa e gambe al Fossombrone, alla penultima uscita stagionale in campionato. Ultima trasferta della stagione regolare quella che dovrà affrontare domenica il Castelfidardo che ritroverà sulla sua strada l’allenatore che ha guidato i biancoverdi la scorsa stagione, Marco Giuliodori, ma anche l’ex capitano dei biancoverdi Gianmarco Fabbri e Vincenzo Imbriola. Un trio che anche quest’anno è stato protagonista in quarta serie. Insomma altri ex sulla strada del Castelfidardo dopo che domenica un altro ex, e fidardense doc, Lorenzo Braconi, ha fatto male alla formazione di Cuccù segnando il gol del vantaggio per la Vigor Senigallia in quel Mancini che ha visto protagonista Braconi per tante stagioni in maglia biancoverde.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Castelfidardo verso Fossombrone. La salvezza passa dall’ex. Giuliodori

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