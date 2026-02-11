Il Fossombrone ottiene un pareggio senza reti contro la Vigor Senigallia. La squadra di Giuliodori si mantiene nella zona centrale della classifica, senza rischiare troppo ma senza ancora poter dormire sonni tranquilli. Il mister avverte: “È un punto maschio. Ma guai abbassare la guardia”.

Con il pareggio senza reti con la Vigor Senigallia, il Fossombrone conferma la propria posizione nella fascia centrale della graduatoria, una zona che garantisce margine ma non ancora tranquillità assoluta. La classifica si è compattata con il Giulianova che ha raggiunto proprio i metaurensi. Nessun allarme, però: il distacco dalla zona calda resta gestibile e il percorso degli uomini di Giuliodori continua a essere coerente con l’obiettivo stagionale prefissato dalla società. La parola d’ordine resta continuità, perché solo accumulando punti si può arrivare quanto prima alla quota salvezza. La sensazione è quella di una squadra matura, capace di leggere i momenti della partita e di adattarsi agli avversari, anche quando il copione non offre grandi spazi per lo spettacolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fossombrone. Giuliodori: "E' un punto maschio. Ma guai abbassare la guardia»

