Il caso della ciocca tagliata | Chi mettiamo dietro la cattedra? Oltre il punteggio serve educazione emotiva per i docenti

Nella scuola secondaria di primo grado un episodio ha attirato l'attenzione: una docente di lettere ha tagliato una ciocca di capelli a due alunne dopo che avevano chiesto chiarimenti sulla modalità di svolgimento di un riassunto. L’episodio si è verificato in un’aula, dove le alunne avevano espresso dubbi e richieste di spiegazioni. La vicenda è stata resa nota dai familiari delle studentesse e sta suscitando discussioni sulla relazione tra insegnanti e studenti.

Il mondo della scuola è stato profondamente scosso dal recente episodio avvenuto in una scuola secondaria di primo grado, dove una docente di lettere ha tagliato una ciocca di capelli a due alunne "colpevoli" di aver chiesto chiarimenti sulla modalità di svolgimento di un riassunto. L’accaduto ha acceso i riflettori su questioni molto profonde, come la gestione emotiva, la deontologia professionale, e il sistema di reclutamento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Oltre il gossip: la verità emotiva dietro il caso Codegoni-BascianoSophie Codegoni, come ha reagito dopo la notizia sulla revoca del braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano? Negli ultimi mesi, la vicenda che... Oltre il confine del metal detector, percorsi di prevenzione con personale sanitario e Polizia di Stato: l’importanza di promuovere l’Educazione emotiva e l’Educazione alla legalitàL’istallazione dei metal detector nelle scuole italiane considerate a “maggior rischio” rappresenta una delle misure di intervento pensate per... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Insegnante taglia i capelli a due studentesse durante la lezione: indagini interne per chiarire la dinamica dell'episodio; Bruzzone su prof che taglia ciocca a studentessa: un gesto che tradisce la scuola; Prof, quanto dev'essere lungo il riassunto? La supplente prende le forbici e le taglia una ciocca di capelli per punizione. La scuola: Lavoro di anni andato in fumo; Le telecamere del Divinae hanno ripreso l’omicidio di Filippo Scavo: è caccia al killer. Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi La Meloni rimpatria Mattarella Il pagamento per chi favorisce il ritorno a casa dello straniero che non ha diritto a restare qui si estenderà, oltre che agli avvocati, ad associazioni e organizzazioni internazionali. Ma il principio r - facebook.com facebook Chivu-Conte: ride meglio chi piange di meno. Mega Gila, piace anche al Cholo Leggi l’editoriale di @AlfredoPedulla x.com