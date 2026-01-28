Oltre il confine del metal detector percorsi di prevenzione con personale sanitario e Polizia di Stato | l’importanza di promuovere l’Educazione emotiva e l’Educazione alla legalità

Da orizzontescuola.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scuole italiane di alcune zone a rischio, polizia e personale sanitario si muovono oltre il metal detector. Organizzano percorsi di prevenzione e sensibilizzazione, puntando anche sull’educazione emotiva e alla legalità. L’obiettivo è far capire ai giovani i pericoli e ridurre gli episodi violenti.

L’istallazione dei metal detector nelle scuole italiane considerate a “maggior rischio” rappresenta una delle misure di intervento pensate per scoraggiare l’uso di armi e coltelli negli istituti scolastici italiani. L’evoluzione sociale a cui abbiamo assistito negli ultimi anni richiede un intervento radicale socioeducativo orientato a supportare le figure educative di accompagnamento nel percorso di sviluppo e crescita del bambino e del ragazzo. Pertanto, risulta utile pensare ad interventi in primis a sostegno della famiglia, successivamente a protocolli di intervento riservati ai contesti extra familiari, come gli istituti educativi e di istruzione frequentati dai bambini e dai ragazzi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Metal Detector

Educazione civica ed educazione finanziaria: il contributo di AIEF nei percorsi scolastici

Da più di dieci anni l’AIEF, l’Associazione Italiana Educatori Finanziari, lavora con le scuole italiane per portare nelle classi attività di educazione finanziaria e civica.

Metal detector a scuola, repressione o educazione? Esplode la battaglia politica

Il dibattito sui metal detector nelle scuole divide opinioni tra sicurezza e libertà.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Metal Detector

Argomenti discussi: Ogni banco ha la sua storia. Memorie oltre il confine dell’oblio; Attorno alle nane M e K, un’abitabilità oltre i confini; Oltre il confine, un viaggio tra cura e umanità arriva a Carsoli; Rojava resiste, oltre i confini.

oltre il confine delIdentità oltre confine fa tappa a BelgradoProsegue il viaggio europeo del progetto Identità Oltre Confine, a cura di Benedetta Carpi De Resmini. La terza tappa si inaugurerà il 22 gennaio 2026 alle ore 18.00 presso la DOTS Gallery di Belgrado ... corrierenazionale.it

oltre il confine delVignola, 'Oltre il Confine': libro di Alessandro Bellotta tra psicologia e crisi dell’OccidenteChe Cultura: Domani, sabato 24 gennaio, la presentazione di un’opera che interroga il nostro tempo, al Circolo Ribalta ... lapressa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.