Le comunità sostenibili sono considerate uno strumento pratico con cui l’Europa può promuovere un modello di sviluppo più umano e partecipativo. In questo contesto, il legame tra queste comunità e l’autonomia strategica europea si rafforza, creando un collegamento diretto tra pratiche locali e obiettivi continentali. La riflessione è stata scritta da D’Adamo.

Le comunità sostenibili rappresentano uno degli strumenti più concreti attraverso cui l’Europa può costruire un modello di sviluppo più umano e partecipativo. In questa prospettiva, la transizione energetica non è soltanto una trasformazione tecnologica, ma anche un processo sociale capace di rafforzare il senso di comunità e di responsabilità condivisa. Le comunità energetiche rinnovabili incarnano questa visione: cittadini, imprese e istituzioni collaborano per produrre e condividere energia, trasformando un’infrastruttura tecnica in uno spazio di cooperazione e partecipazione. In questo processo è importante coinvolgere anche le giovani generazioni, offrendo loro responsabilità e opportunità di partecipazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quel doppio filo che lega comunità sostenibili e autonomia strategica europea. Scrive D’Adamo

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