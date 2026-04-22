Il carabiniere-eroe che ha salvato un uomo dal suicidio | Gli ho detto che ho un figlio piccolo e lui

Sul tratto di scogliera di Numana, in provincia di Ancona, un carabiniere di 51 anni ha salvato un giovane di 26 anni che stava per compiere un gesto estremo. Il brigadiere Coscia, insieme alla sua squadra, ha affrontato la situazione e, parlando con il ragazzo, gli ha riferito di avere un figlio piccolo. L'intervento si è concluso con il salvataggio e la messa in sicurezza del ragazzo.