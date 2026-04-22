Il carabiniere-eroe che ha salvato un uomo dal suicidio | Gli ho detto che ho un figlio piccolo e lui
Sul tratto di scogliera di Numana, in provincia di Ancona, un carabiniere di 51 anni ha salvato un giovane di 26 anni che stava per compiere un gesto estremo. Il brigadiere Coscia, insieme alla sua squadra, ha affrontato la situazione e, parlando con il ragazzo, gli ha riferito di avere un figlio piccolo. L'intervento si è concluso con il salvataggio e la messa in sicurezza del ragazzo.
Sugli scogli di Numana, ad Ancona, il brigadiere Coscia, 51 anni, insieme alla sua squadra, si è trovato davanti a un’enorme responsabilità: salvare la vita di un 26 enne che voleva farla finita. Non ci ha pensato due volte a mettere a repentaglio anche la propria di vita per evitare il gesto estremo del giovane, ammanettandosi insieme a lui, dopo gli inutili tentativi di dissuaderlo a parole.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Notizie correlate
Il carabiniere che ha salvato un uomo dal suicidio ammanettandosi al suo polsoIl brigadiere capo Giuseppe Massimiliano Coscia, 51 anni di Foggia, ha salvato un 40enne dal suicidio ammanettando il polso al suo.
Leggi anche: “Ho fatto le valigie e sono andata via di casa, io voglio un figlio ma mio marito no. Ho tentato il suicidio, il bisturi mi ha salvato”: così Francesca Cipriani
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Il sindaco premia Gianluca Marconi, il carabiniere eroe; Carabiniere foggiano eroe, salva ragazzo che tenta il suicidio ammanettandosi a lui: Se cadi tu, cado con te; Tgcom24: Ancona, tenta il suicidio da una scogliera: salvato da carabiniere-eroe Video; Numana, salva un uomo dal suicidio: Io eroe? Sono solo un carabiniere.
Se muori tu, muoio anche io: il gesto eroico del carabiniere che salva la vita a un uomoUn grido di disperazione affidato ai messaggi vocali poi il gesto eroico sugli scogli di Numana: un carabiniere è pronto a tutto pur di salvare la vita di un uomo che vuole farla finita. «Se ti butti, ... lalucedimaria.it
Carabiniere foggiano eroe, salva ragazzo che tenta il suicidio ammanettandosi a lui: Se cadi tu, cado con teLe immagini video del salvataggio effettuato a Numana, in provincia di Ancona, dal carabiniere di Foggia Giuseppe Coscia ... foggiatoday.it
Auto contro camion, impatto mortale in via Mangioni a Pagani. Due le vittime, Domenico Allegri, 59 anni, carabiniere, e la suocera 90enne. La tragedia si è consumata verso le 14:30 di oggi. Le vittime viaggiavano a bordo di un’utilitaria che, per cause in corso - facebook.com facebook
A 108 anni è il Carabiniere più anziano d'Italia: "L'arma è la mia vita". Sabato 25 aprile il compleanno del maresciallo Renato Quaglia a Garessio (Cuneo) #ANSA x.com