Il carabiniere che ha salvato un uomo dal suicidio ammanettandosi al suo polso

Un carabiniere ha evitato che un uomo si suicidasse, ammanettandosi al suo polso. Il brigadiere capo, di 51 anni e proveniente da Foggia, ha preso questa iniziativa per bloccare il 40enne, impedendo che si togliesse la vita. L’episodio si è verificato in un momento di crisi, quando il militare ha deciso di intervenire direttamente per tutelare la persona coinvolta.

Il brigadiere capo Giuseppe Massimiliano Coscia, 51 anni di Foggia, ha salvato un 40enne dal suicidio ammanettando il polso al suo. «Se ti butti, moriamo tutti e due», gli ha detto. Poi ha aggiunto che aveva un figlio piccolissimo che si chiama Enea. Solo a quel punto il ragazzo che si voleva buttare dalla scogliera di Numana si è fermato: «Io non voglio che tu muori». È successo domenica 19 aprile e lo racconta oggi il Corriere della Sera. Numana si trova a 20 chilometri da Ancona, ma la competenza territoriale è della compagnia di Osimo. La telefonata. La storia comincia con una telefonata della giovane moglie del 40enne: «Carabinieri, presto, mio marito mi ha mandato dei vocali in cui dice che vuole farla finita, dice che sta a Numana, si sente il rumore delle onde.🔗 Leggi su Open.online

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