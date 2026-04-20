Tenta il suicidio da una scogliera salvato dal carabiniere a Numana | Se cadi tu cado anche io con te

Domenica sera, una donna ha chiamato il 112 segnalando che il marito minacciava di togliersi la vita. I carabinieri di Osimo sono intervenuti e si sono recati a Numana, dove hanno trovato l’uomo sugli scogli. Un militare si è avvicinato e, parlando con lui, è riuscito a convincerlo a non buttarsi giù. L’uomo è stato poi accompagnato in un luogo sicuro.