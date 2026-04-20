Tenta il suicidio da una scogliera salvato dal carabiniere a Numana | Se cadi tu cado anche io con te
Domenica sera, una donna ha chiamato il 112 segnalando che il marito minacciava di togliersi la vita. I carabinieri di Osimo sono intervenuti e si sono recati a Numana, dove hanno trovato l’uomo sugli scogli. Un militare si è avvicinato e, parlando con lui, è riuscito a convincerlo a non buttarsi giù. L’uomo è stato poi accompagnato in un luogo sicuro.
Domenica sera una donna ha allertato il 112: il marito voleva suicidarsi. I carabinieri di Osimo lo hanno trovato sugli scogli a Numana. Un brigadiere ha compiuto una mossa inaspettata per salvarlo: si è ammanettato al suo polso, dicendo: “Se cadi tu, cado anch’io”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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