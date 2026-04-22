Il Capo di Stato maggiore della Marina | Pianificato l’invio di 4 navi a Hormuz

Il Capo di Stato maggiore della Marina ha annunciato l'invio di quattro navi nella zona di Hormuz. L’ammiraglio di squadra ha riferito che le unità sono pronte a sminare la zona al termine delle operazioni militari, sottolineando che ci sono sempre dei rischi associati. La decisione fa parte di una pianificazione già definita, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui motivi specifici.

L’Italia è pronta a dare il suo contributo nello sminamento dello Stretto di Hormuz, nell’ambito della crisi tra Usa, Israele e Iran, ma il coinvolgimento dei cacciamine italiani si può sviluppare solo in una fase di tregua o fine del conflitto tra le parti. È il messaggio lanciato dal Capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto. Intervenuto mercoledì 22 aprile in audizione davanti alla Commissione Difesa della Camera, ha chiarito che «la Marina è pronta a effettuare un’ operazione di sminamento. Ovviamente - ha poi aggiunto - queste operazioni devono essere fatte in una situazione non conflittuale perché sono molto delicate e come tutte le operazioni in aree delicate comportano dei rischi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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