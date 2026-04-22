Durante la trasmissione di approfondimento condotta da Bruno Vespa su Rai 1, il capo di Stato maggiore della Marina militare ha annunciato che entro cinque minuti verrà inviato un totale di quattro navi nella regione di Hormuz. Questa decisione fa parte di una pianificazione ufficiale e coinvolge l'impegno della Marina militare italiana. Nessuna altra informazione sui dettagli specifici o le tempistiche è stata comunicata.

In diretta a Cinque Minuti, trasmissione di approfondimento condotta dal giornalista Bruno Vespa su Rai 1, il capo di Stato maggiore della Marina militare, Giuseppe Berutti Bergotto, ha fatto luce sull'entità della partecipazione italiana nella possibile missione dei Volenterosi a Hormuz. "La pianificazione prudenziale prevede un gruppo basato su due cacciamine con un'unità di scorta e un'unità logistica. In tutto sarebbero quattro navi" ha spiegato l'ammiraglio, sottolineando poi che l'Italia sia il paese di riferimento nel campo dello sminamento. "Noi siamo il Paese di riferimento nel campo dello sminamento - prosegue - Questo da sempre: noi abbiamo sviluppato questa capacita' fin dopo la seconda guerra mondiale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cinque minuti, lo Stato maggiore della Marina: "Pianificato invio di 4 navi a Hormuz"

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