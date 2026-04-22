Nella politica italiana, il campo che riunisce diverse forze si mostra già concentrato sulle prossime sfide elettorali. Il capogruppo del Partito Democratico al Senato, durante una visita alla Camera, ha espresso chiaramente che le priorità sono orientate alle urne e che il dialogo tra le diverse componenti sembra essere messo da parte in questa fase. La situazione riflette un clima di attesa e di strategia pre-elettorale.

L'aria di campagna elettorale la descrive il capogruppo dei senatori del Pd in trasferta alla Camera. «Non so come la Meloni ne uscirà - spiega Francesco Boccia - sul decreto sicurezza è la prima volta che in questa legislatura Mattarella interviene così platealmente. Sulla legge elettorale noi neppure ci sediamo al tavolo e i leghisti ci hanno detto che non la faranno neppure partire. In più metti tutto quello che sta avvenendo - il nuovo scandalo nei servizi - tutti i giorni ci sarà un regolamento di conti. La verità è che quando sei debole gli altri alzano la cresta. Se la Meloni fosse ancora underdog ci sfiderebbe andando al voto, ma la underdog se l'è mangiata il Palazzo».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il campo largo sogna: sbarra la strada al dialogo e pensa già alle urne

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