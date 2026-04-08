Rosy Bindi, politica con una lunga carriera, ha recentemente partecipato attivamente alla campagna referendaria contro la riforma Nordio, sostenendo il No. Attualmente, si trova nel campo largo, dove si discute di possibili alleanze e leadership nel centrosinistra. Tra le voci che circolano, c’è chi la considera una figura con eventuali ambizioni di rappresentanza a livello istituzionale. La sua presenza continua a suscitare attenzione nel panorama politico italiano.

Rosy Bindi è un’eterna combattente. E prima o poi le verrà reso l’onore delle armi. Ha appena contribuito alla vittoria della battaglia referendaria del No alla riforma Nordio, e c’è chi la vede come possibile federatrice di un centrosinistra alla ricerca di un capo. Tra Giuseppe Conte ed a Elly Schlein non scommetterebbe un soldo bucato su nessuno dei due e non lo manda a dire. Del resto, dal Pd nonostante i 24 anni in Parlamento - è uscita da tempo, ma va anche detto che se c’è da dare una mano alla baracca si rimbocca le maniche. TRA AULA E GOSSIP A destra non sempre l’abbiamo trattata bene, imputandole una vocazione estremista. Però il suo mestiere lo ha saputo fare e rieccola, come si dice di chi non scompare mai dai radar. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Rosy Bindi riesumata dal campo largo sogna di farsi eleggere al Colle

Primarie del campo largo, rispunta il federatore. I leader frenano (ma si candidano). E Rosy Bindi spiazza tutti: “Ho un nome coperto”Roma – Nel centrosinistra del post-referendum, più che un percorso condiviso sembra emergere una linea di faglia sempre più evidente.

Riforma della giustizia, Rosy Bindi a Perugia per il "No" al referendumReferendum costituzionale, il Partito democratico rilancia le ragioni del No con un incontro pubblico con Rosy Bindi.

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Dal libro di Rosy Bindi a quello di Luca Antonini e Stefano Zamagni: bene parlare di sanità e della crisi del nostro servizio pubblicoNegli ultimi mesi sono stati pubblicati due libri importanti sulla sanità: quello dell’ex ministra Rosy Bindi, «Una sanità uguale per tutti. Perché la salute è un diritto» (Solferino editore), e ... milano.corriere.it

Piccolo memorandum sul lavoro di Rosy Bindi in sanità: almeno la sinistra abbia il coraggio di dire la veritàSabato scorso, in televisione, ho seguito una intervista a Rosy Bindi a proposito del suo ultimo libro sulla sanità, fatta da un noto e stimato giornalista, che mi ha lasciato alquanto sorpreso e ... ilfattoquotidiano.it

Massimo Carminati, Salvatore Buzzi e il "mondo di mezzo”. Dalla relazione finale della Commissione parlamentare Antimafia presidente Rosy Bindi. Sul Domani nel Blog Mafie. https://www.editorialedomani.it/massimo-carminati-salvatore-buzzi-e-il-mondo-di- - facebook.com facebook

Bellissimo il pesce d'aprile di Rosy Bindi che propone Bersani leader del csx. Non mi sarei aspettato questo senso dell'umorismo da lei. x.com