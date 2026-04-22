il cammino comincia in salita

Il percorso playoff del Cgc Viareggio si presenta più difficile del previsto, con le prime partite in programma il 28 aprile a Viareggio e il 2 maggio a Lodi. In caso di parità, si giocherà una eventuale gara di ritorno il 5 maggio sempre a Viareggio. La squadra affronterà quindi tre partite in un arco di due settimane, con due incontri in casa e uno in trasferta.

Sarà un cammino playoff più complicato di quanto ci si potesse aspettare, quello che il Cgc Viareggio dovrà affrontare, già a partire dal prossimo 28 aprile a Viareggio, il 2 maggio a Lodi ed eventualmente il 5 maggio nuovamente a Viareggio per un’eventuale bella. Un cammino in salita e segnato negativamente dalla terribile, sportivamente parlando, notizia del grave infortunio occorso al bomber Federico Ambrosio. Per lui dito pollice della mano destra fratturato, operazione ed ingessatura per 40 giorni. Ergo spareggi Scudetto saltati, salvo recuperi miracolosi, in toto. Inutile dire quanto l’assenza del fenomenale attaccante italo-argentino, che ha chiuso la stagione regolare al settimo posto della classifica cannonieri con trenta reti realizzate, possa pesare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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