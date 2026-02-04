Comincia a gremirsi piazza Stesicoro in attesa della salita dei Cappuccini
Questa mattina piazza Stesicoro si riempie di fedeli che aspettano l’inizio della salita dei Cappuccini. Gli devoti si sistemano lungo la salita, pronti a partecipare alla cerimonia. Prima di tutto, l’arcivescovo Luigi Renna leggerà il suo discorso alla città, seduto tra la folla. La piazza si prepara ad accogliere l’evento religioso, mentre il clima è di attesa e di partecipazione.
I devoti cominciano a posizionarsi sulla salita dei Cappuccini. Prima sarà pronunciato il discorso alla città da parte dell'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, in piazza Stesicoro.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
