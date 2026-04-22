Il calore dei tifosi | bus dell’Atalanta accolto da due ali di folla festante- Foto Video

Al termine di un viaggio ricco di emozioni, il bus della squadra di calcio è stato accolto da due grandi gruppi di tifosi festanti. I supporters nerazzurri si sono radunati lungo il percorso per mostrare il loro entusiasmo e incitare la squadra prima della partita di Coppa Italia contro la Lazio, in programma per la finale. La scena è stata documentata con foto e video che hanno ripreso l’accoglienza calorosa dei fan.

CALCIO. L’entusiasmo dei tifosi nerazzurri all’arrivo del bus dei giocatori per caricarli alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio che vale la finale. I tifosi nerazzurri consci del momento delicato e nodale della stagione dell’Atalanta hanno voluto caricare e stringersi affettuosamente attorno alla squadra e a Palladino per mostrare il solito incondizionato sostegno. All’arrivo del bus dei giocatori due ali festanti di folla con cori e fumogeni hanno accolto il bus dei giocatori che da Zingonia si dirigeva verso la New Balance Arena. Al coro «Forza Atalanta alè, forza neroblu» centinaia di tifosi hanno voluto mostrare l’affetto per i giocatori e per la società impegnata questa sera in un incontro delicato che vale la finale di Coppa Italia, dopo il 2-2 dell’andata contro la Lazio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il calore dei tifosi: bus dell’Atalanta accolto da due ali di folla festante- Foto/Video Notizie correlate Leggi anche: Nordio in città per il referendum. Accolto da una folla festante : "Tante fake news, informiamoci" Leggi anche: Atalanta, invasione nerazzurra a Monaco: tifosi a Marienplatz - Foto e video Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il calore dei tifosi, il bus dell’Atalanta accolto da due ali di folla festante- Foto/Video; Sfida salvezza per la Dinamo Basket, l'appello di Geppi Cucciari ai tifosi: Riempite il palazzetto, serve il calore di tutti; Performance Insights di Champions League: il Paris è riuscito a trovare la via della vittoria; I tifosi incitano la squadra a Fiumicino: immagini e video. Il calore dei tifosi: bus dell’Atalanta accolto da due ali di folla festante- Foto/VideoL’entusiasmo dei tifosi nerazzurri all’arrivo del bus dei giocatori per caricarli alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio che vale la finale. ecodibergamo.it Napoli-Chelsea, la carica di McTominay: Sento il calore dei tifosiPer battere il Chelsea e sperare nei playoff di Champions League servirà la sua trasformazione da McFratm nuovamente in Braveheart. Uno scozzese contro gli inglesi, il coraggio per superare le tante ... rainews.it L’OMM celebra la Giornata della Terra: “il nostro potere di osservazione è il nostro potere di proteggere il pianeta” | FOTO e VIDEO - facebook.com facebook FOTO/VIDEO - #Dovbyk e il solito aggiornamento sul recupero: tra campo e palestra #ASRoma x.com