Nordio in città per il referendum Accolto da una folla festante | Tante fake news informiamoci

Da lanazione.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è stato ieri a Prato per sostenere il referendum. È arrivato alle 18 e ha trovato una folla festante ad accoglierlo, che ha ascoltato le sue parole sulla necessità di informarsi e diffondere meno fake news. La visita si è svolta senza incidenti, con il pubblico che ha mostrato entusiasmo e partecipazione.

Tappa pratese ieri per il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nordio è arrivato puntuale alle 18 alla Camera di commercio, insieme al deputato Giovanni Donzelli e alla consigliera regionale Chiara La Porta, per partecipare all’iniziativa promossa da Fratelli di Italia sul referendum della giustizia che si terrà domenica e lunedì prossimi. Si è fermato a Prato per una quarantina di minuti durante i quali ha spiegato alla platea – numerosa e festosa per l’occasione – perché, a suo avviso, è giusto votare "sì" al referendum. Al ministro è stata consegnata una lettera da parte della polizia penitenziaria di Prato che da anni chiede maggiore attenzione, più forze e appoggio nella difficile gestione dei detenuti della Dogaia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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