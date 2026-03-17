Nordio in città per il referendum Accolto da una folla festante | Tante fake news informiamoci

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è stato ieri a Prato per sostenere il referendum. È arrivato alle 18 e ha trovato una folla festante ad accoglierlo, che ha ascoltato le sue parole sulla necessità di informarsi e diffondere meno fake news. La visita si è svolta senza incidenti, con il pubblico che ha mostrato entusiasmo e partecipazione.

Tappa pratese ieri per il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nordio è arrivato puntuale alle 18 alla Camera di commercio, insieme al deputato Giovanni Donzelli e alla consigliera regionale Chiara La Porta, per partecipare all’iniziativa promossa da Fratelli di Italia sul referendum della giustizia che si terrà domenica e lunedì prossimi. Si è fermato a Prato per una quarantina di minuti durante i quali ha spiegato alla platea – numerosa e festosa per l’occasione – perché, a suo avviso, è giusto votare "sì" al referendum. Al ministro è stata consegnata una lettera da parte della polizia penitenziaria di Prato che da anni chiede maggiore attenzione, più forze e appoggio nella difficile gestione dei detenuti della Dogaia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nordio in città per il referendum. Accolto da una folla festante : "Tante fake news, informiamoci" Articoli correlati Nordio contro le fake news: "Il dialogo sul referendum sia pacato" [VIDEO]AGI - "Io vedo che in questi giorni circolano o delle fake news o dei post fatti anche con l'intelligenza artificiale che alterano quella che è la... Referendum, il ministro Nordio in Toscana: “Auspico un clima pacato. Basta fake news e pregiudizi”Grosseto, 16 marzo 2026 – Sul referendum "secondo me non c'è ancora un'adeguata informazione. Aggiornamenti e notizie su Nordio in città per il referendum... Temi più discussi: Nordio in città per il referendum. Accolto da una folla festante : Tante fake news, informiamoci; Referendum, il ministro Nordio a Torino. La vittoria sarà il nostro 25 aprile; Referendum sulla giustizia, il Ministro Nordio a Grosseto: Votiamo sì per una riforma epocale; Referendum, Gratteri per il No: La magistratura libera dai politici. Nordio in città per il referendum. Accolto da una folla festante : Tante fake news, informiamociIl ministro della Giustizia, insieme a La Porta e Donzelli, ha fatto tappa in città per spiegare le ragioni del sì. Consegnata una lettera da parte della polizia penitenziaria. Nessun accenno ai pro ... lanazione.it Sindaca di Brescia furiosa: «Nordio in città per il referendum, da anni attendo risposte sul futuro del carcere. E nessuno ci ha contattato per dargli la Vittoria Alata»«È stata consegnata una Vittoria Alata - scrive - l’utilizzo di quell’immagine è tutelato e regolato da fondazione Brescia Musei, che ha una convenzione con il Comune, ma in questo caso non è stata pr ... brescia.corriere.it Accolto ricorso presentato da tre insegnanti che avevano evidenziato i problemi - facebook.com facebook #Milan arrivato in Hotel a Roma, accolto da tanti tifosi rossoneri. Domani gara importantissima contro la Lazio. ( @MilanNewsit @antonello_gioia) x.com