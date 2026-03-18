Atalanta invasione nerazzurra a Monaco | tifosi a Marienplatz - Foto e video

Una quindicina di tifosi dell'Atalanta ha raggiunto Monaco di Baviera prima della partita di Champions League. In strada hanno esibito sciarpe e cantato cori, mentre non c’erano punti di incontro ufficiali e i supporter si sono mossi liberamente. Prima del fischio d'inizio, si sono ritrovati a Marienplatz, la principale piazza della città, per condividere l'entusiasmo.

IN TRASFERTA. Sciarpe e cori per le strade, nessun meeting point: libertà di movimento e ritrovo a Marienplatz prima della sfida di Champions. I tifosi atalantini sono arrivati a Monaco di Baviera per la sfida di Champions League e già in mattinata del 18 marzo sono stati avvistati per le vie del centro, tra cori e sciarpe nerazzurre con la scritta «Atalanta facci sognare». Un’invasione pacifica e colorata, all’insegna della libertà: a differenza di altre trasferte europee, infatti, non è stato predisposto alcun «meeting point» obbligatorio. La logistica lascia ampia autonomia ai sostenitori bergamaschi, che potranno muoversi liberamente in città e raggiungere la Fußball Arena München in modo individuale, senza percorsi dedicati o misure restrittive particolari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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