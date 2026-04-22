Il bosco va a fuoco | decine di pompieri in azione Video

Nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile si è sviluppato un incendio boschivo nel Monte Sole, in Val Venosta. Una colonna di fumo molto visibile si è alzata dall'area interessata, attirando l'attenzione anche a distanza. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e gestire la situazione. La zona è stata evacuata e sono in corso le operazioni di spegnimento.

Una colonna di fumo visibile anche a grandissima distanza: è con questa immagine che si presenta l’incendio boschivo che ha preso corpo nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile in quel del Monte Sole, in Val Venosta.A precipitarsi sul posto per spegnere il rogo numerosi corpi dei vigili del fuoco.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate A fuoco il tetto di un'azienda: pompieri in azione con 5 mezziIntervento in forze dei vigili del fuoco fino al tardo pomeriggio di venerdì 28 febbraio a Verderio per spegnere l'incendio che interessato la... A fuoco il tetto di una palazzina in via Gavello, pompieri in azione con l'autoscalaAllarme scattato intorno alle 12:50 per un incendio sulla copertura di un edificio di tre piani. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il fuoco non aspetta, servono nuovi volontari per difendere i boschi del Parco del Ticino; Fiamme nella base scout: in fumo il magazzino degli attrezzi per curare il bosco - BresciaToday; La Sicilia che brucia/1. Come ci stiamo preparando alla stagione degli incendi?; I danni dell’incendio visti dal drone. Più di 200 ettari bruciati a Cravagliana. VIDEO. K. Modglin la casa nel bosco appena finito.. un vero triller fa stare s nza fiato. - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, i giudici decidono sul ricongiungimento. Il «momento straziante» con la psicologa: «Così ho capito che i bambini non sono mai stati ascoltati davvero» x.com