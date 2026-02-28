A fuoco il tetto di un' azienda | pompieri in azione con 5 mezzi

Venerdì 28 febbraio i vigili del fuoco sono intervenuti a Verderio per spegnere un incendio che ha interessato il tetto di un'azienda in via Giacomo Matteotti. L'intervento, che ha coinvolto cinque mezzi, è durato fino al tardo pomeriggio. Sul posto sono arrivati i pompieri per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Intervento in forze dei vigili del fuoco fino al tardo pomeriggio di venerdì 28 febbraio a Verderio per spegnere l'incendio che interessato la copertura di un'azienda in via Giacomo Matteotti. I pompieri sono rimasti impegnati per alcune ore con ben 5 squadre e mezzi per sedare fiamme e fumo che.