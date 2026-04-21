Michael | il biopic su Jackson è un atto d’amore per i fan

Dopo rinvii e rinvii, eccolo, finalmente, Michael, l’attesissimo biopic su Michael Jackson, dal 22 aprile nelle sale italiane distribuito da Universal Pictures. Il Re del Pop moriva a soli 50 anni, nel 2009, lasciando una strepitosa e rivoluzionaria eredità musicale e una complessa e controversa storia umana. Il film di Antoine Fuqua di questo materiale poderoso e scottante oggi cosa fa? Ci racconta MJ come farebbe un fan, in una celebrazione artistica ed emotiva, trovando infatti il favore entusiasta dei “moonwalkers”, come abbiamo appurato a Berlino, all’anteprima mondiale del lungometraggio, tra giovani e meno giovani in mocassini neri e calzini bianchi, guanti di paillettes e giacche di pelle e strass.🔗 Leggi su Panorama.it

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5 Things Michael Jackson’s Biopic Starring Jaafar Jackson Got Right

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Siamo all’anteprima di Michael, il nuovo film di Antoine Fuqua sulla vita di Michael Jackson. Grazie @UniversalPicsIt per l’invito! x.com