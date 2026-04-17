Dieci lupi avvelenati nel Parco nazionale d' Abruzzo il Wwf | Uno dei più gravi crimini di natura nell' ultimo decennio

Nel Parco nazionale d'Abruzzo sono stati trovati morti dieci lupi, cinque ad Alfedena e altri cinque a Pescasseroli. Il Wwf Italia ha dichiarato che si tratta di uno dei crimini più gravi contro la natura degli ultimi dieci anni. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra le associazioni ambientaliste, che chiedono approfondimenti per chiarire le cause di questi decessi. Sono in corso indagini per determinare le circostanze di quanto accaduto.

Il Wwf Italia esprime “profonda e crescente preoccupazione” per la notizia del rinvenimento di cinque lupi morti ad Alfedena, nell’area contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che si aggiungono ad altri cinque esemplari trovati senza vita nei giorni scorsi a Pescasseroli, nel.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Dieci lupi trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo: potrebbero essere stati avvelenatiCinque lupi sono stati trovati senza vita, nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, ad Alfedena (L'Aquila), nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e... Dieci lupi morti nel Parco d’Abruzzo, il direttore Sammarone: “Con esche avvelenate è strage di specie protette”Dieci lupi morti ad Alfedena e Pescasseroli, in Abruzzo, uccisi probabilmente da esche avvelenate. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dieci lupi trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo: potrebbero essere stati avvelenati; Dieci lupi avvelenati nel Parco d’Abruzzo: strage senza precedenti, WWF accusa deriva criminale; ABRUZZO: 10 LUPI MORTI IN POCHI GIORNI, FORSE AVVELENATI; Dieci lupi trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo: potrebbero essere stati avvelenati. Dieci lupi avvelenati nel Parco d’Abruzzo: strage senza precedenti, WWF accusa deriva criminaleAnimali trovati morti tra Pescasseroli e Alfedena: Uno dei più gravi crimini di natura degli ultimi 10 anni. Indagini in corso, rischio bracconaggio in aumento ... giornalelavoce.it Dieci lupi morti tra Abruzzo e Lazio, l’allarme del WWF: Avvelenamento atto vile, rischio per biodiversità e sicurezzaIl WWF Italia esprime profonda e crescente preoccupazione per il ritrovamento di cinque lupi morti ad Alfedena, nell’area contigua del Parco Nazionale ... castellinotizie.it Dieci lupi trovati morti ad Alfedena e Pescasseroli (AQ), in un’area vicina al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Un fatto gravissimo, frutto di anni di odio verso la fauna selvatica, di scelte politiche che ne indeboliscono la tutela e di un clima sempre più facebook Pnalm: trovati 10 lupi morti, l’ombra dell’avvelenamento x.com