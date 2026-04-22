Il Basilea cancella il concerto di Kanye West nel suo stadio | Non è in linea coi nostri valori

Il FC Basilea ha annunciato di aver cancellato il concerto di Kanye West, previsto per giugno allo stadio della città. La decisione è stata presa perché l’artista non rispecchiava i valori dell’organizzazione. La cancellazione è stata comunicata ufficialmente dal club senza ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori nel settore musicale e sportivo.

Il Basilea dice no a Kanye West: «Non possiamo offrire una piattaforma a questo artista». Il FC Basilea ha cancellato il concerto di Kanye West previsto a giugno allo St. Jakob-Park. Il club svizzero, come riportato da Reuters e ripreso da Variety e NME, ha spiegato la decisione con una nota secca: «Abbiamo ricevuto una richiesta e l’abbiamo valutata. Tuttavia, dopo un’attenta analisi, abbiamo deciso di non procedere con il progetto, poiché non possiamo, in linea con i nostri valori, offrire una piattaforma all’artista in questione in questo contesto». Nessun dettaglio ulteriore, nessun giro di parole. Un club di calcio che si chiama fuori da un evento potenzialmente milionario in nome dei propri valori.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Basilea cancella il concerto di Kanye West nel suo stadio: Non è in linea coi nostri valori Notizie correlate Leggi anche: Il Basilea cancella il concerto di Kanye West nel suo stadio: “Non rispetta i nostri valori” Kanye West si è esibito con la figlia North durante il suo concerto in MessicoKanye West è tornato a esibirsi a Città del Messico, per il suo primo concerto nel Paese in quasi due decenni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Basilea cancella il concerto di Kanye West nel suo stadio: Non rispetta i nostri valori; Anche in Svizzera è stato annullato un concerto di Kanye West; Il Basilea annulla il concerto di Kanye West: non si esibirà al Sankt Jakob-Park dopo il caos mediatico; Kanye West, nuovi stop in Europa: salta anche Basilea. Il Basilea cancella il concerto di Kanye West nel suo stadio: Non rispetta i nostri valoriIl concerto di Kanye West al St. Jakob Park è stata ufficialmente cancellata dal FC Basilea. La decisione è arrivata dopo una valutazione interna che ha portato il club svizzero a ritenere ... fanpage.it Kanye West, tour europeo sempre più a rischio: dopo Londra cancellati anche i concerti in Polonia e SvizzeraNuove cancellazioni per Kanye West: dopo Londra saltano anche i concerti in Polonia e Svizzera. Il tour europeo è sempre più incerto. diregiovani.it Lo show di Kanye West allo St. Jakob Park è stato annullato dopo la decisione del Basilea. Il comunicato del club svizzero - facebook.com facebook La figlia di Kim Kardashian e Kanye West è una collezionista appassionata di grills, ovvero protesi dentali in materiali e colori diversi, che cambia a seconda dell'outfit e dell'umore x.com