Il Basilea cancella il concerto di Kanye West nel suo stadio | Non rispetta i nostri valori

Il club svizzero ha deciso di annullare il concerto di Kanye West previsto allo St. Jakob Park, motivando la scelta con il fatto che l’artista non rispetta i loro valori. La comunicazione ufficiale del club spiega che non possono offrire una piattaforma all’artista in questa situazione. La cancellazione del concerto è stata annunciata poco prima della data stabilita per l’evento.

Lo show di Kanye West allo St. Jakob Park è stato annullato dopo la decisione del Basilea. Il comunicato del club svizzero: “Non possiamo offrire una piattaforma all’artista in questo contesto”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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