Kanye West ha fatto il suo ritorno in Messico, più di vent’anni dopo l’ultima volta. Quando si è esibito a Città del Messico, ha portato con sé la figlia North sul palco. L’artista ha cantato davanti a un pubblico entusiasta, condividendo il momento speciale con la figlia in uno dei suoi primi concerti in Messico dopo tanto tempo.

Kanye West è tornato a esibirsi a Città del Messico, per il suo primo concerto nel Paese in quasi due decenni. Nel corso del live, la figlia North West lo ha raggiunto sul palco, in un momento che ha evidenziato la dualità della controversa superstar: l’artista imprevedibile, pronto a cavalcare ogni polemica, e il padre affettuoso. Ye si è esibito con la primogenita -nata dal suo matrimonio con Kim Kardashian – sulle note di Only One. Poi, l’adolescente dai lunghi capelli blu ha eseguito altre quattro canzoni, tra cui Piercing on my Hand, che ha segnato il suo debutto nel mondo della musica. Lo spettacolo è iniziato con Kanye vestito con una tunica bianca, accompagnato da un gruppo di uomini simili a monaci che lo hanno scortato al centro del locale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kanye West si è esibito con la figlia North durante il suo concerto in Messico

