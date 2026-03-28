A casa della presidente del Consiglio si è svolta una cena con i ministri Salvini e Tajani. Secondo fonti di governo, si è trattato di un incontro di routine dedicato a discutere della situazione attuale, senza altre finalità. La presidente avrebbe chiesto ai ministri di mantenere un ritmo elevato nelle rispettive attività. La notizia non viene considerata collegata a eventi o decisioni straordinarie.

Un vertice a cena, a casa di Giorgia Meloni, con al tavolo Matteo Salvini e Antonio Tajani. Una riunione di routine, per fare il punto sulla situazione, assicurano qualificate fonti di governo, invitando a non ricamare sulla notizia. Ma l’incontro di ieri sera cade al termine della settimana più turbolenta per l’esecutivo, a pochi giorni dalla debacle referendaria e in uno scenario di incertezza, fra il gasolio che raggiunge picchi di 2,7 euro al litro, il conflitto in Medio Oriente che non dà segnali di de-escalation e l’ira degli industriali per i tagli a Transizione 5.0 nel decreto fiscale. Senza contare il pressing delle opposizioni perché la premier riferisca in Parlamento sulle linee di indirizzo del governo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni e la cena con Salvini e Tajani. L'input ai ministri: "Mettete le marce alte"

Articoli correlati

Cena a tre con Meloni, Tajani e Salvini a casa della premier. L'input ai ministri: "Mettete le marce alte"Un vertice a cena, a casa di Giorgia Meloni, con al tavolo Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Governo, ieri vertice Meloni-Tajani-Salvini: incontro a margine Cdm poi cena da premier(Adnkronos) – Raccontano che ieri Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, già a margine del Cdm si siano fermati a parlare, per poi darsi...

Una raccolta di contenuti su Meloni e la cena con Salvini e Tajani...

Temi più discussi: Meloni vede Salvini e Tajani, vertice ieri a cena dalla premier; Meloni: 'Delmastro leggero, i cittadini valuteranno se c'è stata una manina'; Delmastro, Meloni: È stato leggero, cittadini valuteranno se c’è stata manina; Delmastro a cena con il mafioso padre della sua socia: le bistecche indigeste di Fratelli d’Italia in Piemonte.

Meloni, un vertice a cena per la legge elettorale. E si apre il fronte impreseDopo il repulisti la premier venerdì ha visto a casa sua Salvini e Tajani. Le opposizioni: venga alle Camere a dire cosa vuol fare. Industriali e ... avvenire.it

Meloni riunisce Salvini e Tajani a cena: vertice dopo il referendum, timori per i sondaggiUna cena riservata, lontana dai riflettori e dai palazzi istituzionali, ma dal forte significato politico. Giorgia Meloni ha convocato nella sua residenza ... thesocialpost.it

Solidarietà a Giorgia Meloni, a Ignazio La Russa e a Carlo Nordio: le loro foto sono state esposte, ribaltate, durante il corteo No Kings Italy, oltretutto accanto a una ghigliottina di cartone… Ma qui gli unici ad aver perso la testa sono questi fanatici violenti. - facebook.com facebook

Ma il vertice…non era meglio se Meloni lo faceva direttamente con Marina B. e Vannacci #sischerza #manontroppo x.com