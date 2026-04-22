Il 25 Aprile | commemorazioni in città con scuole e istituzioni

Questa mattina si sono svolte le celebrazioni organizzate dal Comitato 25 Aprile in occasione della Festa della Liberazione. Le commemorazioni hanno coinvolto scuole e istituzioni del territorio. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti locali, con momenti dedicati alla memoria storica e alla riflessione sul significato della giornata. La manifestazione si è svolta in diversi luoghi pubblici della città.