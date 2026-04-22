Il 25 Aprile | commemorazioni in città con scuole e istituzioni
Questa mattina si sono svolte le celebrazioni organizzate dal Comitato 25 Aprile in occasione della Festa della Liberazione. Le commemorazioni hanno coinvolto scuole e istituzioni del territorio. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti locali, con momenti dedicati alla memoria storica e alla riflessione sul significato della giornata. La manifestazione si è svolta in diversi luoghi pubblici della città.
Si è svolto questa mattina il primo atto delle celebrazioni promosse dal Comitato 25 Aprile in occasione della Festa della Liberazione.La mattinata è stata dedicata alla deposizione delle corone da parte della delegazione istituzionale, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Michele.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Aggiornamenti e dibattiti
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