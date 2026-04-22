Il 25 Aprile | commemorazioni in città con scuole e istituzioni

Da parmatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si sono svolte le celebrazioni organizzate dal Comitato 25 Aprile in occasione della Festa della Liberazione. Le commemorazioni hanno coinvolto scuole e istituzioni del territorio. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti locali, con momenti dedicati alla memoria storica e alla riflessione sul significato della giornata. La manifestazione si è svolta in diversi luoghi pubblici della città.

Si è svolto questa mattina il primo atto delle celebrazioni promosse dal Comitato 25 Aprile in occasione della Festa della Liberazione.La mattinata è stata dedicata alla deposizione delle corone da parte della delegazione istituzionale, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Michele.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

Motori, l’evento nel weekend del 25 e 25 aprile con Maranello ancora cuore della manifestazione. Rally città di Modena: ormai ci siamoSi avvicina il momento del 43° Rally Città di Modena (foto Leonelli), uno degli eventi di riferimento nel panorama nazionale tra moderno e storico.

Leggi anche: Assistenti di lingua straniera alle scuole italiane 2026/27. Scadenza 25 marzo per gli USR, 10 aprile per le scuole. AVVISO

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Le piazze del 25 aprile; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia.

il 25 aprile commemorazioniMonastero di Vasco celebra il 25 aprile: una mattinata di commemorazioni tra i monumenti ai CadutiPer la Festa della Liberazione il Comune rinnova l'invito alla cittadinanza a partecipare ed esporre il tricolore ... cuneodice.it

il 25 aprile commemorazioniOspedaletti celebra il 25 aprile: il programma delle commemorazioni dell’81° anniversarioIl Comune di Ospedaletti celebra la ricorrenza del 25 aprile – Festa della Liberazione, che quest’anno compie 81 anni. Sabato alle ore 10 è previsto il raduno dei partecipanti presso il palazzo comu ... rivieratime.news

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.