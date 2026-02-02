Assistenti di lingua straniera alle scuole italiane 2026 27 Scadenza 25 marzo per gli USR 10 aprile per le scuole AVVISO

Il Ministero dell’Istruzione ha aperto le iscrizioni per gli assistenti di lingua straniera nelle scuole italiane del prossimo anno scolastico. Le scadenze sono il 25 marzo per gli USR e il 10 aprile per le scuole. L’avviso n. 47 del 30 gennaio 2026 spiega come fare domanda e chi può partecipare.

Con avviso n. 47 del 30 gennaio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la procedura per l’assegnazione degli assistenti di lingua straniera alle scuole italiane nel prossimo anno scolastico. L’avviso rientra nel programma di scambio realizzato sulla base degli accordi culturali attivi con Austria, Belgio, Francia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Spagna. L'articolo Assistenti di lingua straniera alle scuole italiane 202627. Scadenza 25 marzo per gli USR, 10 aprile per le scuole. AVVISO .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Assistenti Lingua 2026 27

La scuola italiana apre le porte all’estero.

L'USR Piemonte ha pubblicato la guida per il biennio 202627, specificando le scadenze e le norme per scuole paritarie e non.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Assistenti Lingua 2026 27

Argomenti discussi: Concorso INPS Insegnanti 2026 San Bartolomeo di Sansepolcro: Come prepararsi; Concorso Ministero della Salute, posti per diplomati e laureati: i requisiti; Concorso Guida Turistica: strage alla prova scritta, supera l’esame solo il 2% - Attesa per orale e tecnico-pratica; Concorso Dirigenti Maeci RIPAM – Graduatoria finale 02 e Prova Asincrona per codice 01.

Assistenti di lingua straniera in Italia, entro il 25 marzo 2026 gli USR sceglieranno le scuole che li accoglierannoLe scuole italiane interessate ad ospitare nell’anno scolastico 2026-27 un assistente di lingua straniera (inglese, francese, spagnolo e tedesco) potranno proporre la propria candidatura seguendo le i ... tecnicadellascuola.it

Assistenti di lingua italiana all’estero 2026/27: domande dal 5 febbraio al 5 marzo. Chi può partecipare. AVVISOLa Direzione generale per gli affari internazionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso per la selezione di assistenti di lingua italiana presso istituzioni scolastiche e ... orizzontescuola.it

Buongiorno, avrei una domanda probabilmente stupida ma mi é sorto questo dubbio. So che é requisito di idoneità la lingua inglese e l'informatica ma, in merito al bando Ripam assistenti a prova unica, non ho letto da nessuna parte che se si sbagliano quelle facebook

La Direzione generale per gli affari internazionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso per la selezione di assistenti di lingua italiana presso istituzioni scolastiche estere per l’anno scolastico 2026/2027. x.com