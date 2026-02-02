Assistenti di lingua straniera alle scuole italiane 2026 27 Scadenza 25 marzo per gli USR 10 aprile per le scuole AVVISO
Il Ministero dell’Istruzione ha aperto le iscrizioni per gli assistenti di lingua straniera nelle scuole italiane del prossimo anno scolastico. Le scadenze sono il 25 marzo per gli USR e il 10 aprile per le scuole. L’avviso n. 47 del 30 gennaio 2026 spiega come fare domanda e chi può partecipare.
Con avviso n. 47 del 30 gennaio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la procedura per l’assegnazione degli assistenti di lingua straniera alle scuole italiane nel prossimo anno scolastico. L’avviso rientra nel programma di scambio realizzato sulla base degli accordi culturali attivi con Austria, Belgio, Francia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Spagna. L'articolo Assistenti di lingua straniera alle scuole italiane 202627. Scadenza 25 marzo per gli USR, 10 aprile per le scuole. AVVISO .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Assistenti di lingua italiana all’estero 2026/27: domande dal 5 febbraio al 5 marzo. Chi può partecipare. AVVISO
La scuola italiana apre le porte all’estero.
Scuole paritarie e non, ecco la guida dell’USR Piemonte per il 2026/27: dalle domande di parità entro il 31 marzo alla stretta sulle classi collaterali terminali. Il calendario
L'USR Piemonte ha pubblicato la guida per il biennio 202627, specificando le scadenze e le norme per scuole paritarie e non.
