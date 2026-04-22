Cosa: Proiezione speciale in sala del documentario IGOR. L’eroe romantico del calcio.. Dove e Quando: L’evento si terrà al Nuovo Cinema Aquila di Roma, il giorno 26 aprile alle ore 18:30.. Perché: Un’occasione unica per riscoprire la magia del calcio degli anni Novanta attraverso la carriera e l’umanità di un grande campione, alla presenza degli autori del film.. Il mondo del pallone italiano racchiude storie che superano i confini del campo da gioco per radicarsi profondamente nella cultura popolare e nell’immaginario collettivo. Il documentario IGOR. L’eroe romantico del calcio, distribuito da Piano B Distribuzioni, si inserisce in questo...🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Igor Protti: L’eroe romantico del calcio sbarca a Roma

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