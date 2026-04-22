I Frogs Legnano hanno vinto contro i Rhinos Milano con un punteggio di 36-0 nella settima settimana del campionato IFL. La partita si è conclusa con un risultato senza punti per gli avversari, confermando la loro performance positiva in questa fase del torneo. Questa vittoria rappresenta la quarta affermazione consecutiva per la squadra di Legnano.

I Frogs Legnano hanno confermato il proprio stato di grazia nel campionato IFL, travolgendo i Rhinos Milano con un netto 36–0 durante la settima settimana di competizione. La sfida, giocata sul campo del Vigorelli, ha il dominio totale della squadra neroargento, che al quarto successo consecutivo ha messo in mostra una superiorità tattica e fisica schiacciante sui rivali meneghini. L’impatto della difesa neroargento sul campo del Vigorelli. Il primo segnale della direzione presa dalla gara è arrivato direttamente dal reparto difensivo dei Frogs. In un primo tempo caratterizzato da un equilibrio serrato, dove le linee d’attacco faticavano a trovare spazio, è stata la pressione subita dai Rhinos a sbloccare il match.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IFL, i Frogs Legnano travolgono i Rhinos: 36-0 e quarta vittoria

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