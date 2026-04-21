Concussione 26 pagine di memoria e file audio | Santamaria attende il verdetto del Riesame

Questa mattina si è tenuta davanti alla 12ª sezione penale del Tribunale un’udienza relativa a un procedimento a carico di un imputato, coinvolto in un caso di concussione. Sono state depositate 26 pagine di memoria e sono stati ascoltati alcuni file audio come prove. L’udienza si è conclusa con la discussione sulla richiesta di riesame, e l’esito sarà comunicato nei prossimi giorni.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta questa mattina davanti alla 12ª sezione penale del Tribunale di Napoli l’udienza del Tribunale del Riesame relativa alla posizione di Gennaro Santamaria, ex dirigente del Comune di Benevento ed ex capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella, arrestato con l’accusa di concussione. Al termine della discussione, i giudici si sono ritirati in camera di consiglio e hanno fatto sapere di essersi riservati la decisione sulla richiesta presentata dalla difesa, che ha impugnato l’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Benevento. Nel corso dell’udienza, i legali di Santamaria hanno depositato una memoria difensiva articolata in 26 pagine, all’interno della quale sono stati inseriti anche alcuni file audio ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Concussione, 26 pagine di memoria e file audio: Santamaria attende il verdetto del Riesame Notizie correlate Concussione, la difesa di Santamaria ricorre al Riesame: udienza fissataTempo di lettura: < 1 minutoSi muove sul piano giudiziario la vicenda che vede coinvolto Gennaro Santamaria, dirigente del Comune di Benevento ed ex... Concussione, Santamaria si avvale della facoltà di non rispondere: annunciate le dimissioniTempo di lettura: 2 minutiSi è svolto nel pomeriggio, presso la Casa Circondariale di Benevento, l’interrogatorio di garanzia di Gennaro Santamaria,...