Preso con cocaina crack ed hashish a soli 23 anni

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Cave in flagranza di reato. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di cocaina, crack e hashish. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, è stato portato in caserma e ora si trova in custodia. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

I Carabinieri della Stazione di Cave hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino italiano di 23 anni, già gravato da precedenti di polizia specifici, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il posto di blocco e le perquisizioniL'operazione è scattata.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Ragusa, supermarket della droga in via San Francesco: arrestato 27enne con hashish, crack, cocaina ed ecstasyUn arresto a Ragusa, dove un 27enne di origine ghanese è stato fermato e accusato di detenzione illecita ai fini di spaccio di droga, dopo essere... Napoli Vasto, fermato con hashish, marijuana, crack e cocaina: 35enne arrestatoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. La botta. Ep.3: MDMA, Ketamina, Ecstasy – le party drugs