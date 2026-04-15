A circa 133 mila cittadini di Roma che ancora usano la vecchia carta d'identità cartacea, questa scadrà il 3 agosto. Questi cittadini non possiedono un passaporto e, se non ottengono la nuova carta elettronica prima di quella data, rimarranno senza un documento di riconoscimento valido. La situazione ha generato confusione tra i Municipi, che si trovano a gestire un numero consistente di richieste e di pratiche in sospeso.

Circa 133 mila cittadini romani usano ancora la vecchia carta d'identità cartacea, che scade il 3 agosto, ma non hanno il passaporto e quindi da quella data, se non saranno riusciti a ottenere la carta elettronica, resteranno di fatto senza documenti. Da questo calcolo già allarmante ne deriva un altro, ovvero che sarebbero almeno 21 mila, nella migliore delle ipotesi, coloro che potrebbero non riuscire nell'intento. Ma si tratta in questo caso di una stima ottimistica e probabilmente sottodimensionata, perché considera la «mera ipotesi» - scrive la giunta capitolina in un atto d'indirizzo - in cui per i prossimi quattro mesi «gli uffici municipali emettessero solo Cie in sostituzione di Cic», senza contare le carte elettroniche in scadenza o i primi rilasci «comunque da garantire».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Carta d'identità elettronica, Municipi nel caos. Nuovo piano del Comune

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