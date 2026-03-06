Sal Da Vinci mette in scena alto e basso vero e falso Il massimo grado di napoletanità

Sal Da Vinci presenta uno spettacolo che alterna momenti di grande intensità a riflessioni più leggere, evidenziando le sfumature della cultura napoletana. Da tempo si occupa di analizzare le rappresentazioni del Mediterraneo e dei suoi abitanti, sviluppando una teoria che distingue tra immagini positive e negative. Lo show mette in scena un mix di verità e finzione, celebrando l’identità partenopea in modo diretto e senza filtri.

Da anni mi occupo delle ‘immagini’ del Mediterraneo e dei suoi popoli, e ne ho teorizzato il doppio movimento – da un lato, la stigmatizzazione ‘orientalista’ dell’arretratezza, dall’altro la rivendicazione rovesciata di certi stereotipi come elementi identitari positivi (la ‘lentezza’ meridiana del Mare nostrum contro la ‘velocità’ del capitalismo globale oceanico) – mettendo in luce l’insufficienza di entrambi i paradigmi, e dunque non mi è aliena ogni discussione che evochi queste tematiche. Soprattutto quando, per la cultura italiana, si parla di Napoli, considerato il luogo onfalico del Meridione; e anche quando queste discussioni riguardano la cultura popolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mastella: “Sal Da Vinci simbolo della napoletanità e del l’esprit popolare”“Il trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo è simbolo della grandezza multiforme dell’arte musicale di Napoli e dell’esprit popolare di questa città che sa...

Sanremo, De Magistris risponde a Cazzullo: Su Sal Da Vinci giudizio basato su pregiudiziFanno discutere le parole di Aldo Cazzullo su Sal Da Vinci e la sua canzone 'Per sempre sì', vincitrice di Sanremo 2026. Il vicedirettore del Corriere della Sera il brano è adatto a un matrimonio del ... adnkronos.com

Sal Da Vinci risponde ad Aldo Cazzullo e chiude la polemica su Per sempre sì, siamo nel mondo sbagliatoSal Da Vinci risponde ad Aldo Cazzullo, che si è scagliato contro la vittoria di Per sempre sì a Sanremo scatenando una polemica social: la replica ... virgilio.it

Napoli lo aspettava. E quando Sal Da Vinci è tornato nella sua città, dopo il trionfo al 76° Festival di Sanremo, il quartiere della Torretta a Piedigrotta si è trasformato in una festa spontanea e commovente. Il cantante, che sabato scorso ha conquistato l'Ariston - facebook.com facebook

Il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, è tornato oggi nella sua Napoli: ad accoglierlo, una grande festa. x.com