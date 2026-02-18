Rivoli ciclista 73enne in rianimazione dopo scontro con camion Cidiu | indagini della Polizia Locale in corso

A Rivoli, un ciclista di 73 anni è finito in rianimazione dopo essere stato investito da un camion Cidiu. L’incidente è avvenuto lungo la strada principale, quando il veicolo ha travolto l’uomo mentre pedalava vicino al marciapiede. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il pensionato in ospedale in condizioni critiche. La Polizia Locale sta raccogliendo testimonianze e analizzando le telecamere di sorveglianza per comprendere le cause dello scontro. La strada rimane chiusa al traffico in attesa delle indagini.

Rivoli, Ciclista 73enne in Rianimazione Dopo lo Scontro con un Camion Cidiu. Un grave incidente stradale ha coinvolto un ciclista di 73 anni a Rivoli, in provincia di Torino, questo pomeriggio. L'uomo è stato investito da un camion dell'azienda di igiene ambientale Cidiu all'incrocio tra corso IV Novembre e via Simioli, riportando un arresto cardiaco e trovandosi in condizioni critiche. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle autorità. Dinamica dell'Incidente e Soccorsi. L'allarme è scattato alle 14:54 di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Immediatamente allertati, gli agenti della Polizia Locale di Rivoli si sono portati sul posto per gestire il traffico e avviare le indagini.

