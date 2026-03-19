Senato ANGI | Sovranità digitale e strategia per la cybersicurezza cardini sviluppo paese

Al Senato si sono riunite rappresentanze istituzionali, aziende e specialisti per discutere di sovranità digitale e di come migliorare la strategia nazionale di cybersicurezza. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati alla protezione dei sistemi informatici e alle modalità di rafforzamento delle difese digitali del paese. L'obiettivo è definire un piano condiviso per rafforzare la sicurezza nel mondo digitale.

Istituzioni, imprese e esperti si sono confrontati sulle strategie per la sicurezza digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese Roma, 19 marzo 2026 – Intelligenza artificiale, cybersicurezza e sovranità digitale al centro dell’incontro “Innovazione, AI e Cybersecurity: verso un nuovo paradigma nazionale”, ospitato a Palazzo Giustiniani, nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica. L’evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni, analisti ed esponenti del settore tecnologico per un confronto sul ruolo delle nuove tecnologie nello sviluppo economico e nella sicurezza del Paese. Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del senatore Gianluca Cantalamessa, componente della Commissione Industria del Senato e della Commissione parlamentare Antimafia, e di Gabriele Ferrieri, presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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