Roma, 21 apr. (Adnkronos) - L'Intelligenza Artificiale sta rapidamente ridefinendo modelli economici, processi produttivi e dinamiche sociali. In questo scenario, il tema della sovranità digitale assume un ruolo centrale: controllo dei dati, autonomia tecnologica, capacità di sviluppare modelli e infrastrutture proprie. Di questo si sta parlando, oggi, in un evento organizzato da Engineering Group su iniziativa della senatrice e vicpresidente del Senato, Licia Ronzulli, che ha l'obiettivo di promuovere un confronto sulla costruzione di una "via italiana" all'Intelligenza Artificiale. L'appuntamento riunisce rappresentanti delle istituzioni,...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ia, al Senato conferenza 'Ai Italia. L'Ai tra innovazione e sovranità digitale'

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