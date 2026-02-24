Pokémon Day | ai Gigli fa tappa il Pokémon gioca e scambia

Pokémon Day ha portato un evento speciale ai Gigli, con il “Pokémon gioca e scambia”. La manifestazione, organizzata da The Pokémon Company International con Gamevision, ha attirato molti fan desiderosi di scambiare e giocare con i loro Pokémon preferiti. Durante l’iniziativa, i partecipanti hanno condiviso momenti di divertimento e scoperte, creando un’atmosfera coinvolgente. La giornata si è conclusa con entusiasmo tra appassionati di tutte le età, pronti a tornare per la prossima tappa.

È stato un 2025 straordinario per gli appassionati di Pokémon di tutta Italia e, per celebrare i trent’anni di Pokémon e il Pokémon Day, è in arrivo un’ulteriore tappa dell’evento Pokémon Gioca e Scambia, l’iniziativa di The Pokémon Company International in collaborazione con Gamevision e Nintendo che mira ad avvicinare le nuove generazioni al Gioco di Carte Collezionabili (GCC) e ai videogiochi Pokémon, con l’obiettivo di creare un’esperienza che promuova l’aggregazione e l’interazione amichevole tra i tanti partecipanti. La nuova tappa di questa serie di eventi si svolgerà dal 27 febbraio al 1° marzo presso l’area Gioca e Scambia sita all’interno del centro commerciale I Gigli (FI), dove i fan dei Pokémon potranno partecipare a un evento nel quale incontrare la community per scambiare carte, affrontare entusiasmanti lotte del GCC, ricevere articoli in omaggio* e persino incontrare Pikachu in persona. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

