La nazionale italiana di baseball, con un budget annuo di 50 milioni di euro, conta 31 giocatori, di cui almeno 26 si trasferiranno negli Stati Uniti l’anno prossimo. La maggior parte di loro riceve circa 600 mila euro a stagione, nonostante molti siano al minimo in Major League Baseball. Recentemente, la squadra ha battuto sia gli Stati Uniti che il Messico in competizioni ufficiali.

È persino brutto parlar di soldi, ma potrebbe rivelarsi utile a dar l’idea. E l’ordine di grandezza. I 31 azzurri, considerando anche Mickey Gasper arrivato in corsa per sostituite Kyle Teel, o meglio, i 26 che sicuramente giocheranno negli Stati Uniti, nel 2026 guadagneranno complessivamente 56,8 milioni di dollari (49,7 in euro). Il tutto nonostante 19 di loro siano al minimo sindacale. Ma non ridete troppo, perché in MLB il minimo sindacale è 760.000 dollari l’anno, 664.000 euro. Quel che dovrebbe far riflettere è che 19 dei ragazzi che stiamo ammirando sono tutt’altro che delle superstar. Nei loro club di MLB sono tra i tanti. Ed è per... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italbaseball, Nazionale da 50 milioni di euro l’anno, ma 19 su 26 sono al minimo sindacale in Mlb

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