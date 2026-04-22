I tre secondi di panico negli occhi di Conte | Se Schlein vince le primarie lei poi la vota? video

Durante un evento pubblico, un politico ha rivolto una domanda a una sfidante in vista delle primarie, chiedendo se avrebbe votato per lei in caso di vittoria. La richiesta ha catturato l'attenzione per lo sguardo che ha mostrato un attimo di sorpresa e preoccupazione. Nel video si vede chiaramente il cambiamento nell'espressione del politico, che si è soffermato per alcuni secondi prima di rispondere. La scena è stata condivisa sui social network, attirando numerose reazioni.

“Un sorriso, e ho visto la mia fine sul tuo viso, il nostro amor dissolversi nel vento, ricordo, sono morto in un momento.”, scriveva Mogol, cantava Battisti. Non è andata proprio così, ma sembrava che la fine fosse davvero arrivata. Tre secondi di panico, negli occhi di Giuseppe Conte, quando nel corso della trasmissione DiMartedì il giornalista Giovanni Floris ha chiesto al leader del Movimento 5 Stelle cosa accadrebbe se Elly Schlein dovesse vincere eventuali primarie. Conte ha sollevato lo sguardo, si è preso una pausa, con lo sguardo perso nel vuoto, poi è partito con una versione blindata, ostentando quasi una forma di indignazione. “Ma guardi, non appartiene alla mia storia, alla mia persona, non rispettare le regole in un contesto a cui partecipo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I tre secondi di panico negli occhi di Conte: “Se Schlein vince le primarie, lei poi la vota?” (video) Notizie correlate Leggi anche: Conte ora si tira indietro: "Se Schlein vince le primarie sarà lei a guidare" Schlein già sulla graticola per le primarie: Prodi la silura, Conte la ignora. Ma lei resta “testardamente unitaria”Ultime battute della campagna referendaria, ma lo spirito unitario suscitato dal No nel centrosinistra già si è incrinato. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Napoli frena a Parma: McTominay salva Conte ma lo scudetto si allontana; Napoli, Conte: Il secondo posto è il primo dei perdenti; Conte non molla: Napoli, il sogno non è spento! Preso un cazzotto, Parma con le barricate; Serie A, Parma-Napoli 1-1: McTominay evita la sconfitta a Conte, l’Inter può scappare. Perché Conte irrita Napoli con la frase sui secondi postiConte ci ricorda che sudare senza vincere può commuovere una volta. Se diventa sistema, è folklore. Napoli che vuole fare da grande? ilnapolista.it Conte: Gol subito dopo tre secondi, partita cambiataForzAzzurri.net - Conte: Gol subito dopo tre secondi, partita cambiata Nel post-partita di Parma-Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato Antonio Conte, soffermandosi ... forzazzurri.net L'arrivo alla Juventus e il rapporto con Antonio Conte: Paul Pogba ripercorre i primi mesi in bianconero e ricorda il gol col Napoli che ha cambiato la sua carriera (1/4) x.com Ho due nuovi libri da iniziare ma non so da quale.. il conte di Montecristo o lolita - facebook.com facebook