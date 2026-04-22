I tre minuti in cui l' Inter ha ribaltato il Como
Durante l’estate, l’Inter ha valutato l’ipotesi di assumere Césc Fabregas come nuovo allenatore, dopo la fine del ciclo di Simone Inzaghi, che si era concluso con una stagione lunga e difficile. Nei tre minuti che hanno cambiato la partita contro il Como, la squadra è riuscita a ribaltare il risultato. La decisione su chi guidasse la squadra non è stata ancora ufficializzata al momento del match.
In estate l’Inter è stata molto vicina a Césc Fabregas come nuovo allenatore. Era stato scelto come l’uomo attorno a cui riavviare l’Inter dopo il ciclo di Simone Inzaghi, chiuso da un finale di stagione intenso e tragico. Sarebbe stata una rivoluzione. Dopo anni di 3-5-2 e di allenatori che - in modi diversi - portavano avanti la tradizione tattica italiana, era stato scelto un tecnico di scuola spagnola, che gioca preferibilmente con la difesa a quattro e vuole vincere le partite controllando il pallone. Alla fine di trattative ingarbugliate, Fabregas decise infine di rimanere al Como e di rifiutare l’Inter. I nerazzurri ripiegarono su Christian Chivu, tecnico della Primavera, e sembrava la scelta di un club senza soldi e senza idee, piuttosto disperato.🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Il capitano lautaro non gioca a Como #ziobellointerista
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