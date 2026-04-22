Durante l’estate, l’Inter ha valutato l’ipotesi di assumere Césc Fabregas come nuovo allenatore, dopo la fine del ciclo di Simone Inzaghi, che si era concluso con una stagione lunga e difficile. Nei tre minuti che hanno cambiato la partita contro il Como, la squadra è riuscita a ribaltare il risultato. La decisione su chi guidasse la squadra non è stata ancora ufficializzata al momento del match.

In estate l’Inter è stata molto vicina a Césc Fabregas come nuovo allenatore. Era stato scelto come l’uomo attorno a cui riavviare l’Inter dopo il ciclo di Simone Inzaghi, chiuso da un finale di stagione intenso e tragico. Sarebbe stata una rivoluzione. Dopo anni di 3-5-2 e di allenatori che - in modi diversi - portavano avanti la tradizione tattica italiana, era stato scelto un tecnico di scuola spagnola, che gioca preferibilmente con la difesa a quattro e vuole vincere le partite controllando il pallone. Alla fine di trattative ingarbugliate, Fabregas decise infine di rimanere al Como e di rifiutare l’Inter. I nerazzurri ripiegarono su Christian Chivu, tecnico della Primavera, e sembrava la scelta di un club senza soldi e senza idee, piuttosto disperato.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - I tre minuti in cui l'Inter ha ribaltato il Como

Il capitano lautaro non gioca a Como #ziobellointerista

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