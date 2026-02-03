Bad Bunny ecco le tre donne a cui potrebbe aver dedicato l' album con cui ha trionfato ai Grammy 2026

L’album di Bad Bunny, vincitore ai Grammy 2026, potrebbe essere dedicato a tre donne. Le ipotesi si concentrano su Kendall Jenner, la cantante Cazzu e Gabriela Berlingeri, che è stata l’unica fidanzata ufficiale del cantante. Al momento, nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi sui brani fanno pensare che le canzoni siano dedicate proprio a loro.

Bad Bunny e l'imprenditrice Gabriela Berlingeri, alla quale sarebbe dedicato secondo i rumors il singolo Debí tirar más fotos, si conobbero nel 2017 in un ristorante dove lei lavorava all'epoca e fu colpo di fulmine. All'inizio la loro relazione fu molto discreta. Ma con il passare degli anni la designer di gioielli iniziò ad accompagnare il fidanzato agli eventi e anche a collaborare musicalmente con lui. Tutto andò in frantumi, all'improvviso, nel 2022. Né Bad Bunny né Gabriela hanno mai commentato la rottura, tuttavia circolò la voce che lui avesse perso la testa per la cantante argentina Cazzu, con cui in seguito fu avvistato in varie occasioni.

La notte dei Grammy Awards 2026 ha portato una grande vittoria per la musica latina.

