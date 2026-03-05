Giovanili la squadra di Galloppa da 0-1 a 2-1 in tre minuti Bologna ’ribaltato’ | che Primavera

Nella partita tra Fiorentina Primavera e Bologna, i giovani giocatori viola sono riusciti a ribaltare il risultato in soli tre minuti, passando da uno svantaggio di 0-1 a un 2-1 a loro favore. La gara, valida per il derby dell’Appennino, ha visto la squadra di Galloppa recuperare nel finale dopo una prestazione iniziale sottotono, portando a casa una vittoria importante.

Sono bastati appena tre minuti alla Fiorentina Primavera per vincere il derby dell’Appennino contro il Bologna (2-1 il finale) e cancellare con un successo al cardiopalma ma quasi insperato una prestazione fino ai minuti finali molto sottotono. A causa del recente impegno ravvicinato di Cesena - e di un ko, quello in Romagna, che ha lasciato molte scorie - la squadra di Galloppa ha approcciato male la gara, finendo per subire il miglior palleggio dei rossoblù che alla mezz’ora a porta vuota hanno sbagliato la rete del vantaggio con Baroncini. La reazione dei viola nella ripresa è stata timida e questo nonostante l’ingresso in campo di Puzzoli e Jallow nonché della presenza dal 1’ di Kouadio, "prestato" eccezionalmente dalla prima squadra all’Under-20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

