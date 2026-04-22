I trattori bloccano la circolazione al casello A14 | agricoltori in protesta contro il caro carburante

Manifestazione contro il caro-carburante da parte degli agricoltori forlivesi riuniti nel gruppo “Agricoltori italiani”. Per tutta la mattina di oggi, mercoledì, dalle 7 fino a mezzogiorno, alcuni mezzi agricoli - muniti di striscioni e scritte per protestare contro il caro gasolio - hanno.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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