La navicella Artemis II ha stabilito un nuovo record di distanza dalla Terra, superando la quota raggiunta dalla missione Apollo 13 nel 1970. Dopo aver percorso questa distanza massima, ora la navicella si dirige verso casa, completando una fase significativa del suo viaggio nello spazio. La missione rappresenta un punto di riferimento importante per le future operazioni spaziali e le esplorazioni umane oltre l’orbita terrestre.

Artemis II ha battuto il record della massima distanza raggiunta dall’uomo dalla Terra, finora detenuto dall’equipaggio della missione Apollo 13 del 1970. La missione americana degli anni ’70 si era allontanata di 400.171 chilometri dal nostro pianeta durante il suo rientro d’emergenza verso la Terra. Gli astronauti di Artemis II, questa notte, hanno fatto di più raggiungendo la distanza più lontana dal nostro pianeta. Un record di 406.771 chilometri (252.756 miglia), più di qualsiasi altro equipaggio. Raggiunto anche il punto più vicino alla Luna, circa 6.545 chilometri (4.067 miglia). Entrambi i punti sono stati raggiunti mentre la navicella passava dietro il lato più nascosto della Luna, passaggio della durata di circa 40 minuti in totale assenza di comunicazioni con la Terra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Record spaziale, Artemis II raggiunge la massima distanza dalla Terra di sempre. Ora la navicella sfreccia verso casa

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