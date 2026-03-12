Shanghai | Ferrari punta sull’ala ribaltabile per battere

A Shanghai si avvicina il secondo evento stagionale di Formula 1, con la gara prevista sul circuito cittadino. La Ferrari utilizza un’ala ribaltabile come parte delle modifiche tecniche per la competizione. Charles Leclerc è tra i piloti che scenderanno in pista, mentre la scuderia di Maranello si prepara a disputare la corsa in Cina.

Il calendario della Formula 1 si sposta verso l’Estremo Oriente per il secondo appuntamento stagionale a Shanghai, dove Charles Leclerc spera che la Cina dell’anno del Cavallo porti fortuna alla scuderia di Maranello. Il pilota monegasco ha espresso chiaramente il desiderio che questo sia l’anno in cui la Ferrari possa finalmente affermarsi, una speranza condivisa dal team che punta a colmare il gap con la Mercedes, attualmente la vettura più performante. L’atmosfera al box delle Rosse è carica di aspettative dopo i risultati ottenuti nel Gran Premio d’Australia, dove le vetture italiane hanno ottenuto terzo e quarto posto, dimostrando di essere vicine ai tempi della concorrenza diretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

