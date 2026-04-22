I Salumi Dop Piacentini conquistano la Romagna a Centomani di questa terra 2026

Da ilpiacenza.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 e lunedì 20 aprile, a Villa Torlonia, si è svolta l’edizione 2026 di “Centomani di questa terra”. Durante l’evento, sono stati presentati i salumi Dop piacentini, che hanno attirato l’attenzione dei visitatori per la loro presenza e diffusione. La manifestazione ha rappresentato un momento di valorizzazione delle produzioni gastronomiche dell’Emilia-Romagna, con particolare attenzione ai prodotti riconosciuti a livello Dop.

L’identità gastronomica dell’Emilia-Romagna ha trovato la sua massima espressione domenica 19 e lunedì 20 aprile a Villa Torlonia, in occasione dell'edizione 2026 di “Centomani di questa terra”. L'evento, firmato dall’associazione CheftoChef emiliaromagnacuochi, ha celebrato quest'anno due.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

I Salumi Dop Piacentini incantano la Piazzetta di PortofinoLa Coppa Piacentina, il Salame Piacentino e la Pancetta Piacentina sono stati i protagonisti assoluti dell’AperiDOP Piacentino, l’evento gourmet...

Salumi Piacentini DOP a Parigi: l’export punta su HoReCa e gourmetIl Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini ha consolidato la sua presenza a Parigi durante The Italian Show, confermando la Francia come l’area...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: I Salumi Dop Piacentini incantano la Piazzetta di Portofino; I Salumi DOP Piacentini incantano Portofino, dopo il successo di Parigi le eccellenze conquistano la Liguria; DOMENICA 24 MAGGIO 2026 torna LA FESTA DELLA FOCACCIA DI RECCO col formaggio IGP; Podenzano, Quintavalla (Pd): Servizi migliori con il passaggio da Cau a AFT.

salumi dop piacentini i salumi dop piacentiniI Salumi Dop Piacentini conquistano la Romagna a Centomani di questa terra 2026L’identità gastronomica dell’Emilia-Romagna ha trovato la sua massima espressione domenica 19 e lunedì 20 aprile a Villa Torlonia, in occasione dell'edizione 2026 di Centomani di questa terra. ilpiacenza.it

Salumi piacentini protagonisti in Romagna con ‘Centomani di questa terra’L’identità gastronomica dell’Emilia-Romagna ha trovato la sua massima espressione domenica 19 e lunedì 20 aprile a Villa Torlonia, in occasione dell’edizione 2026 di ‘Centomani di questa terra’. piacenzasera.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.