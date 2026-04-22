I Salumi Dop Piacentini conquistano la Romagna a Centomani di questa terra 2026

Domenica 19 e lunedì 20 aprile, a Villa Torlonia, si è svolta l’edizione 2026 di “Centomani di questa terra”. Durante l’evento, sono stati presentati i salumi Dop piacentini, che hanno attirato l’attenzione dei visitatori per la loro presenza e diffusione. La manifestazione ha rappresentato un momento di valorizzazione delle produzioni gastronomiche dell’Emilia-Romagna, con particolare attenzione ai prodotti riconosciuti a livello Dop.

L’identità gastronomica dell’Emilia-Romagna ha trovato la sua massima espressione domenica 19 e lunedì 20 aprile a Villa Torlonia, in occasione dell'edizione 2026 di “Centomani di questa terra”. L'evento, firmato dall’associazione CheftoChef emiliaromagnacuochi, ha celebrato quest'anno due.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate I Salumi Dop Piacentini incantano la Piazzetta di PortofinoLa Coppa Piacentina, il Salame Piacentino e la Pancetta Piacentina sono stati i protagonisti assoluti dell’AperiDOP Piacentino, l’evento gourmet... Salumi Piacentini DOP a Parigi: l’export punta su HoReCa e gourmetIl Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini ha consolidato la sua presenza a Parigi durante The Italian Show, confermando la Francia come l’area... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I Salumi Dop Piacentini incantano la Piazzetta di Portofino; I Salumi DOP Piacentini incantano Portofino, dopo il successo di Parigi le eccellenze conquistano la Liguria; DOMENICA 24 MAGGIO 2026 torna LA FESTA DELLA FOCACCIA DI RECCO col formaggio IGP; Podenzano, Quintavalla (Pd): Servizi migliori con il passaggio da Cau a AFT. I Salumi Dop Piacentini conquistano la Romagna a Centomani di questa terra 2026L’identità gastronomica dell’Emilia-Romagna ha trovato la sua massima espressione domenica 19 e lunedì 20 aprile a Villa Torlonia, in occasione dell'edizione 2026 di Centomani di questa terra. ilpiacenza.it Salumi piacentini protagonisti in Romagna con ‘Centomani di questa terra’L’identità gastronomica dell’Emilia-Romagna ha trovato la sua massima espressione domenica 19 e lunedì 20 aprile a Villa Torlonia, in occasione dell’edizione 2026 di ‘Centomani di questa terra’. piacenzasera.it Palato fino in Portofino 11 e 12 Aprile 2026 Due giorni tra eccellenze gastronomiche, chef stellati, degustazioni e incontri. Sabato 11 Inaugurazione, talk con grandi chef, laboratori e degustazioni: dai salumi DOP piacentini al Grana Padano, fino ai cocktail d’ - facebook.com facebook Piacenza ospiterà la presentazione della 72a Guida MICHELIN Italia Città di confine e patria di 3 salumi DOP, sarà al centro di uno degli eventi più attesi del fine dining italiano. 12 novembre #inEmiliaRomagna guide.michelin.com/it/it/notizia/… x.com