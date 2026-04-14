I Salumi Dop Piacentini incantano la Piazzetta di Portofino

La Coppa Piacentina, il Salame Piacentino e la Pancetta Piacentina sono stati i protagonisti assoluti dell’AperiDOP Piacentino, l’evento gourmet inserito nella prestigiosa rassegna "Palato Fino in Portofino". Sabato 11 e domenica 12 aprile, uno dei borghi più iconici del mondo ha celebrato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Salumi Piacentini DOP a Parigi: l’export punta su HoReCa e gourmetIl Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini ha consolidato la sua presenza a Parigi durante The Italian Show, confermando la Francia come l’area...

The Italian Show, il Consorzio salumi piacentini Dop in scena a ParigiCoppa, salame e pancetta al Parco delle Esposizioni di Porta di Versailles: «La Francia anche nel 2025 si è attestata come il maggior importatore»...