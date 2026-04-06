Durante l’evento The Italian Show a Parigi, il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini ha rafforzato la propria presenza, confermando la Francia come mercato principale per le esportazioni delle tre specialità di salumi. L’attenzione si concentra sui settori HoReCa e gourmet, con l’obiettivo di espandere la diffusione dei prodotti locali nel paese. La partecipazione si inserisce in un piano di rafforzamento delle relazioni commerciali con il mercato francese.

Il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini ha consolidato la sua presenza a Parigi durante The Italian Show, confermando la Francia come l’area geografica prioritaria per l’export delle tre specialità locali. L’evento, organizzato da I Love Italian Food, si è svolto presso il Parco delle Esposizioni di Porta di Versailles in concomitanza con le manifestazioni Sandwich & Snack Show e Parizza. L’iniziativa si è sviluppata attorno a tre direttrici strategiche: l’educazione, la degustazione e la promozione. L’obiettivo primario è stato intercettare i professionisti del settore Ho.Re.Ca. d’oltralpe, portando l’eccellenza piacentina direttamente nei centri decisionali della ristorazione francese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salumi Piacentini DOP a Parigi: l’export punta su HoReCa e gourmet

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“Tra uova sode e salumi d’eccellenza, celebro la Pasqua con ciò che amo davvero.”#coppapiacentina #pancettapiacentina #salamepiacentino #buonapasqua #salumipiacentini facebook