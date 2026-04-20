Nella zona di Sovicille, le forze dell'ordine hanno smantellato due bivacchi utilizzati presumibilmente per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli interventi sono stati condotti nel corso di operazioni mirate, che hanno portato alla scoperta di strutture abusive e alla successiva rimozione. Le attività di repressione continuano per contrastare il traffico di droga nella zona.

SOVICILLE – Non si ferma la stretta dell’Arma contro il traffico di stupefacenti nelle zone boschive della provincia di Siena dove i carabinieri hanno messo a segno un nuovo colpo contro le reti dello spaccio extraurbano, individuando e smantellando ben due basi operative nascoste nel fitto della vegetazione. Nella giornata del 18 aprile, una massiccia attività di perlustrazione condotta dai militari delle stazioni di Rosia e Sovicille ha permesso di setacciare le aree più isolate e impervie del territorio. L’azione capillare ha dato i suoi frutti nelle località di Bagnaia e Le Mandrie, dove i militari hanno scovato due veri e propri accampamenti clandestini, a llestiti dai pusher per sfuggire ai controlli e gestire i traffici illeciti al riparo da sguardi indiscreti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Smantellati a Sovicille due bivacchi destinati allo spaccio

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