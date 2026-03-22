I pronostici di domenica 22 marzo | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Domenica 22 marzo si svolgono diverse partite di calcio tra cui incontri di Serie A, Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1. La giornata include anche la finale della League Cup in Inghilterra, che assegna il primo trofeo del 2026. Sono in programma anche match di campionati europei e una finale di coppa nazionale.

I pronostici di domenica 22 marzo, ci sono partite di Serie A, Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1 più la finale di League Cup Questa domenica in Inghilterra in palio ci sarà il primo trofeo del 2026. A disputare la finale della Coppa di Lega, la terza competizione nazionale per ordine d’importanza – denominata anche Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione – saranno Ars, le due corazzate che si stanno contendendo il titolo in campionato. Dopo gli ultimi eventi, tuttavia, Pep Guardiola avrà probabilmente qualche motivazione in più nel big match di Wembley rispetto al collega (ed ex allievo) Mikel Arteta. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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